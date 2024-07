I fischi a Sangiuliano diventano applausi Usigrai | Un baratro Il Pd | Sembra la tv di Kim Jong-un M5s annuncia interrogazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) È diventata un pasticcio la questione deial ministro della Culturadurante il festival di Taormina e la loro sostituzione confinti nella trasmissione messa in onda dalla Rai. A contribuire alla confusione è stata la nota con cui viale Mazzini ha cercato di spiegare l’accaduto, respingendo ogni addebito ma finendo per peggiorare la situazione. “In riferimento al presunto intervento sugli effetti sonori durante l’intervento del ministro della Cultura– si legge – Rai precisa che il programma non è una produzione interna, ma è stato fornito dall’Associazione Taormina Book Festival, che lo ha realizzato, curandone ogni aspetto produttivo, senza alcun coinvolgimento di mezzi e personale Rai”. La colpa, insomma, è stata degli organizzatori, a cui “l’azienda chiederà comunque spiegazioni per fare completa chiarezza su quanto accaduto”.