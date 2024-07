Horizon Zero Dawn | serie Netflix a rischio dopo le accuse rivolte al regista di Umbrella Academy

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 4 luglio 2024) LaTVispirata al videogiocoDown potrebbe essere cancellata. Annunciata due anni fa, con alla guida del progetto Steve Blackman (The), lo show sembra sia stato accantonato a causa di alcuni suoi comportamenti tossici sul posto di lavoro. In seguito all’annuncio,2074, laprequel del videogioco, scomparì completamente dai radar. Secondo alcune voci, però, lo show era stato recentemente autorizzato e avrebbe dovuto iniziare le riprese proprio quest’anno. Purtroppo, pare che2074 sia stata accantonata, in seguito a un report di Rolling Stone dove almeno dodici dipendenti hanno accusato lo showrunner canadese Steve Blackman di “comportamenti tossici sul posto di lavoro“, tra cui manipolazione, bullismo, commenti sessisti, omofobi e transfobici.