Globi d’Oro 2024 intervista esclusiva a Micaela Ramazzotti | I film escono ma non si può mai sapere cosa succede quando viene infiocchettato Finalmente ci sono sempre più ruoli per le donne nel cinema

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un anno intenso e ricco di soddisfazioni perche ha conquistato il Globocome miglior attrice per la sua opera prima “Felicità“. A lei è andato anche un riconoscimento per la migliore serie tv, “Un amore”, con protagonista Stefano Accorsi. Bellissima in un abito color nero con spalle scoperte e tacco alto,, prima della cerimonia, si è presentata al photocall. L’attrice era accompagnata dal fidanzato Claudio Pallitto. I dueapparsi felici e sorridenti nonostante lo spiacevole episodio avvenuto di recente che ha tenuto banco per settimane sui giornali( ci riferiamo alla lite avvenuta in ristorante con l’ex marito Paolo Virzì).Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in