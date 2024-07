Fincantieri il roadshow di Respect For Future contro la violenza di genere approda a Castellammare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo il successo dell’evento inaugurale dello scorso novembre a Trieste e della prima tappa di Ancona, ildel progetto “For”, ideato daper contrastare ladi, èto oggi nello stabilimento didi Stabia. Prosegue così il viaggio dell’iniziativa itinerante, destinata a toccare i siti produttivi del Gruppo in Italia. L’evento, che ha registrato 500 partecipanti, è stato aperto dal Direttore dello stabilimento, Francesco Lubrano di Marzaiuolo, e dal Direttore Comunicazione Strategica di Gruppo, Lorenza Pigozzi, e ha rappresentato un’importante opportunità per affrontare le tematiche del rispetto e del contrasto alla. Gli interventi di Alessio Belli, VP Organization Development, Learning & Transformation, e di Filippo Greco, responsabile del Personale dello stabilimento, hanno poi posto l’accento sulle iniziative legate alla promozione e sensibilizzazione in materia di Diversity, Equity & Inclusion per i dipendenti del territorio.