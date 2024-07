Europei Il sogno degli ex neroverdi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Gli euro(Erlic e Bajrami) hanno avuto pochissima fortuna, tolti dalla manifestazione dall’eliminazione di Croazia e Albania. Il primo senza giocare nemmeno 1’, il secondo lasciando il segno (un gol) solo negli almanacchi. Un dettaglio, che aggiunge poco alle poche fortuneexarruolati da Spalletti con gli azzurri, con Frattesi, Raspadori e Pellegrini coinvolti, loro malgrado, nel naufragio della zattera azzurra che è andata a schiantarsi sulla Svizzera. Chiamatela pure nemesi, se credete, ma l’impressione che l’onda lunga della sciagurata stagione che ha spedito in B il Sassuolo abbia condizionato anche chi con il Sassuolo ci ha, o ci avuto, a che fare resta, e trova l’eccezione – che com noto conferma la regola – negli ex che non ti aspetti.