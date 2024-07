È proprio questo il momento di cambiare rotta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Gatti* Spettabile assessore alla Casa Guido Bardelli, Milano vive da anni una condizione di emergenza abitativa causata da sfratti e pignoramenti della prima casa, ma anche da valori degli affitti sempre più irraggiungibili per le famiglie e i lavoratori essenziali per la città (non solo tranvieri e infermieri, ma anche operai della logistica, dei servizi, dell’edilizia, colf). La risposta pubblica al bisogno di casa si è dimostrata sempre più inadeguata (solo il 3% di chi chiede un appartamento popolare lo ottiene) e oggi dobbiamo registrare un vero eblocco delle assegnazioni di alloggi temporanei alle famiglie a cui il Comune ha riconosciuto il diritto ad una casa, ma che attendono da molti mesi senza ricevere nessuna risposta se non un laconico: non ci sono disponibilità.