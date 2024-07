Dopo 50 anni stop al denaro pubblico per Ita e Alitalia Dobbiamo festeggiare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 luglio 2024) Stamattina, nell’ascolto dell’abituale rassegna stampa, in pochi secondi si sono scontrate non solo due diverse visioni aziendali ed economiche, si sono scontrate due ItaliE, quella del passato contro quella del futuro. Quella dello Statalismo e quella della modernità Il tema, ovviamente era l’accordo Ita-Lufthansa. Il collega ha subito letto la reazione alla sottoscrizione dell’accodo del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: Quello che so è che da oggi lo Stato non dovrà più versare un euro, finalmente». Frase a cui è stato chiesto un commento ad un sindacalista dei trasporti (mi perdoni ma non ho fatto in tempo a segnarmi il suo nome): «Beh, in realtà al 100% da parte tedesca ci arriveremoil 2030 e quindi è presto per dire che lo Stato non pagherà più perché se le cose non dovessero andar bene l’Italia deve riprendersi la sua compagnia».