Davide Baggio morto in un incidente in Egitto la moglie Chiara è uscita dal coma | Rientrerà in Italia

(Di giovedì 4 luglio 2024) “si è svegliata e presto tornerà a casa”. A dare la notizia, che tutti attendevano con trepidazione, sono i familiari di, il 56enne di Cittadella deceduto in unstradale sabato scorso, mentre si trovava in vacanza con suaTombolato, rimasta gravemente ferita. “La commissione medica ci ha comunicato che è stato deciso il rientro indi. Nonostante la tragedia che stiamo vivendo, finalmente è arrivata questa bellissima notizia. Ora stanno organizzando il rientro, con l’utilizzo di un volo sanitario a quota zero, cioè a bassa pressurizzazione, per un trasporto in sicurezza. Siamo proprio contenti”, ha raccontato Luca, il fratello di, al Giornale di Vicenza.Leggi anche:in vacanza, gravissima lache era con lui La tragedia si è consumata nella località balneare di Hurghada in, avvenuta a seguito di un sinistro le cui cause sono ancora in fase di accertamento.