Cucine da Incubo 10 | La Cà Bella di Pavia è l’ultimo ristorante da salvare

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Cannavacciuolo con Angelo e Giovanni (US Sky) Ultima incursione nelledadella decima edizione per Antonino Cannavacciuolo. Nel corso del settimo e ultimo appuntamento, in onda stasera in prima serata su Sky Uno, lo chef arriva acon l’obiettivo di tentare diilLa Càda10: La CàRinomatodi, dove tutti trent’anni fa si recavano per organizzare una cena romantica e vivere una serata indimenticabile, La Cànon sta attraversando attualmente il suo periodo migliore e l’età dell’oro sembra essere un lontano ricordo. A gestire ilci sono infatti Barbara, che ha ereditato l’attività di ristorazione dal padre, e suo marito Angelo, ex pasticcere, che nel corso degli anni ha trasformato il locale, trasformandolo in una sorta di “mensa” per lavoratori.