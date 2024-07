Come finisce la serie La linea verticale | la vita di Luigi dopo l’intervento

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 luglio 2024) LaLacon(Valerio Mastandrea) che viene dimesso dall’ospedale,essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione (parziale) di un tumore al rene.esce dalla struttura camminando un po’ a fatica e appoggiandosi a sua moglie Elena (Greta Scarano) ormai in avanzato stato di gravidanza. La guarigione, per il protagonista, non è garantita, e sarà un lungo lavoro che richiederà impegno e cure. Il dottor Zamagna (Elia Schilton) ne LaSebbene il chirurgo Zamagna (un carismatico Elia Schilton) gli abbia asportato la milza e la coda del pancreas, non ha potuto rimuovergli tutto il tumore, perché a suo dire non aveva abbastanza campo operatorio. Per questa ragione, l’oncologo Aliprandi (Massimo Wertmuller) gli spiega che dovrà assumere un antibiotico una volta al mese per tre anni, allo scopo di far “capire” al fegato che dovrà fare anche il lavoro della milza.