Chi sono i testimoni di nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi

(Di giovedì 4 luglio 2024) Rimini, 4 giugno 2024 – Duecento invitati e una coreografia da “mille e una notte” per il “sì” di uno dei volti più amati della tv. Sabato pomeriggio si sposa. La showgirl e conduttrice televisiva si unirà in matrimonio con il giornalista e scrittore, col quale è legata sentimentalmente da tempo. Per la cerimonia i due hanno scelto il Grand Hotel di Rimini, luogo di grandi suggestioni. Milly Carlucci (a destra) sarà la testimone didiche pronuncerà il suo fatidico sì a Rimini I duecento invitati saranno accreditati, mentre a tenere lontani “reporter” e curiosi penserà un accurato servizio d’ordine. Ma al di là di questo, sarà una cerimonia con poche formalità, perchévuole che il giorno del suo “sì” sia una grande festa.