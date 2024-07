Centro Commerciale addio finestre | il motivo è sconvolgente ecco perché

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 luglio 2024) I tempi in cui si andava per vetrine nelcittà sono praticamente finiti, ora si va nei centri commerciali che offrono tutto. Tranne il panorama. Fino a metà degli Anni Cinquanta, le persone che volevano andare a fare shopping si riversavano nelle strade principali delcittà per andare a guardare le vetrine, entrare nei negozi e acquistare articoli di vario genere. Abiti, scarpe, accessori: chi più ne ha, più ne metta. Una tendenza che, a dire il vero, non è mai andata perdendosi negli anni. Nei centri commerciali i muri sono quasi tutti privi di– Cityrumors.itPoi però c’è stato un cambiamento nel modo di fare shopping: nel 1956 infatti, a Minneapolis è stato costruito il primodella storia, il Southdale Center, una costruzione che al suo interno ricreava la struttura di una vera e propria strada piena di negozi, le cosiddette Main Street dei piccoli centri statunitensi.