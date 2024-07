Bologna ecco la seconda maglia | com’è la divisa ispirata al primo scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – History is now, la storia è ora. Questo il claim scelto per lache accompagnerà ilnella stagione 2024-2025. L’Away kit, secondo atto per l’opera che i rossoblù hanno deciso di abbinare quest’anno al lancio delle divise da gioco rimane fedele alla tradizione ma allo stesso tempo porta in campo alcune scelte grafiche e stilistiche innovative. LaC’è il bianco, che rimane il colore dellache viene abbinato in questo caso alla striscia rossa e blu orizzontale, un design che richiama quella utilizzata dalnella stagione 1924-25, quella del. A cento anni esatti dalla conquista deltitolo dunque, i rossoblu richiamano proprio quellabianca con la doppia banda centrale.