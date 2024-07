AEW | Si avvicina alla scadenza il contratto di Daniel Garcia Pronto un futuro da free agent?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 4 luglio 2024)fa parte della AEW dal 2021 e, nel corso di questi 3 anni, ha guadagnato una discreta notorietà affrontando molti top name della compagnia. Nell’ultima puntata di Dynamite,ha perso la sua occasione di conquistare l’International Championship, il quale resta saldo nelle mani di Will Ospreay, ed è anche stato messo ko a tradimento da MJF.già scritto? Fightful Select ha recentemente reso nota l’attuale situazione contrattuale di: il suoscadrà nell’autunno di quest’anno e, al momento, non ci sono voci di una trattativa in corso. Potrebbe però non trattarsi di una volontaria ricercaagency, dato che fonti interneAEW hanno dichiarato di non pensare chevada da nessuna parte, arrivando a suggerire che abbia già segretamente rifirmato.