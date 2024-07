Addio aria condizionata | l’invenzione che abbassa la temperatura di 9 gradi rapidamente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)cheladi 9. Immaginate un mondo in cui non c’è bisogno diper combattere il caldo estivo. Potrebbe sembrare un sogno irrealizzabile, ma i ricercatori dell’Università di Chicago stanno trasformando questa visione in realtà con lo sviluppo di un tessuto rinfrescante innovativo. Questa invenzione potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo le alte temperature, non solo nelle nostre case e veicoli, ma anche negli spazi aperti dove l’non è praticabile. >> “Che succede quando mostrate sui social le foto dei vostri figli”. Genitori, attenti: cosa si rischia Le estati stanno diventando sempre più calde a causa del cambiamento climatico, rendendo necessario trovare alternative sostenibili ai tradizionali sistemi di raffreddamento che consumano molta energia.