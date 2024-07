Wimbledon 2024 Vavassori ed Errani nel doppio misto | indizio verso le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Andreae Sarasaranno protagonisti nel. I due azzurri faranno coppia nel tabellone principale dello Slam sull’erba e affronteranno Withrow/Sutjiadi all’esordio, partendo con i favori del pronostico. Non si tratta soltanto di un’ottima notizia per il tennis italiano sui prati di Londra, ma anche in otticadi Parigi: i protagonisti delai Giochi Olimpici non sono infatti stati annunciati erappresentano il duo più accreditato per la disciplina di riferimento. Con ogni probabilità, infatti, Jannik Sinner e Jasmine Paolini non saranno impiegati nel, considerando i due impegni già in programma tra singolare e. ‘Wave’ e ‘Sarita’ faranno dunque le prove generalile, in un palcoscenico storico come