Wimbledon 2024 piove a Londra e match rinviati sull’erba dei Championships

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Previsioni meteorologiche rispettate e pioggia che sta facendo sentire la sua presenza aquindi rimandati a, nei campi non dotati di tetto. Una perturbazione che non andrà a ritardare la sfida tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, dal momento che il campo centrale è dotato di tetto, al fine di garantire una copertura adeguata per quest’eventualità. Lo stesso discorso non vale per Fabio Fognini e Jasmine Paolini. Il ligure e la toscana saranno impegnati sul campo-2, rispettivamente contro il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.8) e contro la belga Greet Minnen. Il tennista di Arma di Taggia avrebbe dovuto iniziare alle 12.00 italiane, mentre Jasmine affronterà Minnen nel terzo confronto sul campo indicato, dopo anche la sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’australiano Thanasi Kokkinakis, da completare e interrotta ieri per l’oscurità sullo score di 6-4 7-5 6-7 (9) 1-1.