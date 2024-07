Violenza sessuale su una dipendente imprenditore a processo La Cgil parte civile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prato, 3 luglio 2024 – Costrinse una suaa subire molestiasul posto di lavoro e per questo il titolare di un’azienda di Prato finirà a. Ma la notizia è che la Camera del lavoro di Prato e la FilctemPrato Pistoia sono ammesse come parti civili per la prima volta in Italia in un procedimento di questo genere. Secondo l’accusa il titolare avrebbe costretto, "in modo non equivoco", unaa subiresul luogo di lavoro. Il procedimento è nato in seguito alla presentazione della querela dadella lavoratrice, con ladi Prato e la FilctemPrato Pistoia che, supportate dall'avvocata Amelia Vetrone, decisero a maggio di costituirsi parti civili davanti al giudice per l'udienza preliminare.