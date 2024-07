Un tenero scatto del passato che ha conquistato i follower

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un tuffo nel. Rudy Zerbi ha condiviso su Instagram una vecchia foto insieme ad Annalisa per ricordare la lunga amicizia che lega i due. Il critico musicale e produttore discografico e la cantante, una delle più apprezzate sulla scena musicale italiana, si sono conosciuti nella scuola di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. E da allora stima e affetto sono rimasti immutati negli anni. Tutti pazzi per Annalisa, anche Gianni Morandi: il duetto sulle note di “Banane e lampone” X Leggi anche › “Amici 2024” al via il serale: ecco quando inizia, chi sono gli allievi ammessi e i giudici Annalisa e Rudy Zerbi ad Amici 10 Lei allieva, lui insegnante: si sono conosciuti così Annalisa Scarrone e Rudy Zerbi mentre in tv andava in onda Amici 10.