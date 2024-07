Un Posto al Sole anticipazioni dal 6 al 12 luglio 2024 | Luca vittima di un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ledi Unaldal 6 al 12ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. La soap partenopea questa settimana salterà il consueto appuntamento nella giornata di venerdì 12, ma ci regalerà una doppia puntata giovedì 11. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo ancoraDe Santis, che rischierà la vita in unUpas, trama puntate dal 6 al 12Ledal 6 al 12rivelano grandi colpi di scena in Upas. Le preoccupazioni perDe Santis sembreranno non finire mai, e dopo l’allontanamento dalla clinica il primario sarà protagonista di und’auto. Tutto inizierà quando Alberto Palladini si offrirà di dargli un passaggio in auto.