Ultima Generazione | parte la raccolta fondi

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ladial fine di permettere l’indipendenza e per garantire un contributo alle persone che si dedicano a tempo pieno alla struttura Roma, 3 luglio 2024 – Ogni giorno che passa senza avviare una transizione radicale della nostra società ed economia rende sempre più indispensabile un movimento di disobbedienza civile resiliente che eserciti pressione sul governo affinché agisca. Confermiamo che la fondazione filantropica statunitense Climate Emergency Fund (C.E.F), il nostro principale donatore, ha deciso di reindirizzare le sue donazioni verso campagne di disobbedienza civile negli Stati Uniti. Per quanto questa notizia mette in grandi difficoltà la sopravvivenza di, rappresenta in realtà una grande opportunità per diventare indipendenti dai grandi donatori e finanziati direttamente da molti italiani, come già avviene in