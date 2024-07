Superman il figlio di Christopher Reeve avrà un cameo nel film di James Gunn

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Willdel compiantounnel nuovodi, dedicato all’omonimo supereroe, nei panni di un anchorman televisivo; l’uomo infatti, nato nel 1992, lavora attualmente come corrispondente per ABC News; la notizia, peraltro, è stata riportata per prima proprio dalla stampa locale di Cleveland, dove sono in corso le riprese del, per poi essere rimbalzata anche da Deadline. Al momento, però, non è giunta alcuna conferma ufficiale del coinvolgimento dida parte dei vertici DC.ha indissolubilmente legato il proprio nome alla figura dell’alieno supereroe, interpretato in quattrotra il 1978 e il 1987, diventandone il volto più iconico; la sua brillante carriera sarebbe però stata rallentata da un grave incidente, che lo rese tetraplegico, subito nel 1995; la sua eredità artistica è stata omaggiata di recente nel documentario/TheStory, in uscita in America a settembre 2024, che racconta il dietro le quinte della sua carriera; qui vi avevamo parlato del servizio fotografico inedito che testimonia la sua estrema dedizione nel prepararsi al ruolo.