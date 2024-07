Stanzione con l' IA più lavoro ma occhio a diseguaglianze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Si ritiene che l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire, nei prossimi anni, circa 85 milioni di posti dicreandone, tuttavia, 97 milioni di nuovi, sebbene con un rischio di nuove, ulteriori". E' l'avvertimento che lancia il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale, aprendo la sua relazione al Parlamento sull'attività svolta dall'Autorità nel 2023 dove sottolinea: "non si tratta, del resto, di un rischio così peregrino, se si considerano le profondeche, anche sul terreno del, il capitalismo digitale ha prodotto, rispetto ai lavoratori 'invisibili' della gig economy". Faro acceso anche su Chat Gpt. "L'attenzione nei confronti delle neotecnologie esprime la consapevolezza dell'ormai piena integrazione dell'intelligenza artificiale nella nostra vita privata e pubblica" tanto che, ad esempio, "circa il 65% dei ragazzi utilizza oggi l'intelligenza artificiale per svolgere i compiti; due studenti su tre avrebbero preparato l'esame di maturità ricorrendo a Chat Gpt che peraltro, a quanto pare, non sarebbe riuscita a tradurre correttamente il Minosse, o Della legge, attribuito a Platone", ha detto ancora, nella relazione al Parlamento.