Squali ecco le 5 specie più pericolose tre si possono trovare anche in Italia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 – Nonostante la fama da killer, delle 500di squalo presenti in tutto ilo mondo, solo una decina sono considerateper l’uomo. E sono tre leresponsabili della maggior parte degli attacchi: il grande squalo bianco (Carcharodon carcharias), lo squalo tigre (Galeocerdo cuvier) e lo squalo leuca (Carcharhinus leucas). Il principale motivo non è un’indole particolarmente aggressiva, quanto più le dimensioni dei cosiddetti ‘tre grandi’, che permette loro di infliggere gravi ferite, e la loro distribuzione:bianchi, tigre e leuca vivono infatti in aree di balneazione. La classifica Il grande squalo bianco Lo squalo tigre Lo squalo leuca La verdesca Lo squalo longimano La classifica Secondo l’International Shark Attack File, tutti gliche misurano da 1,8 metri in su rappresentano un potenziale pericolo per gli esseri umani, perché la potenza della loro mascella e la forma e disposizione dei loro denti può causare gravi lesionicon un solo morso.