Seconda Categoria Chiaravalle ecco i nuovi volti | il ds Caracciolo e i giocatori Apolloni Conti Martinelli e Petoku

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La società con il nuovo mister Gerini è pronta per il prossimo campionato: il ds, originario di Catania, ha giocato a calcio a 5. Tra i calciatori arrivano l’attaccante ex Serrana, l’esterno ex Cameratese, il centrocampista scuola Ancona e il talento dalla Biagio Nazzaro, 3 luglio 2024 – La retrocessione innon spaventa ilche è pronto a ripartire. Tra le novità della società grigionera, spiccano il nuovo allenatore Michele Gerini (ex Cameratese) e il nuovo direttore sportivo Salvatore, con l’ex ds Lombardi rimasto comunque nell’area tecnica. Sono noti, inoltre, i primi colpi di mercato: arrivano gli attaccanti Filippoe Michelee i centrocampisti Michelee Nicolas