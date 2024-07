Salernitana Martusciello si presenta | Orgoglioso di essere qui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Giovannisi èto da nuovo allenatore della: “Ho cavalcato questa situazione a mio avviso straordinaria per il valore di questa squadra. La piazza parla da sola, l’unica cosa che posso dire è che lavorerò affinché lapossa divertire la gente facendo risultati. Sono maledettamentediqui a Salerno“. Al suo fianco in conferenza stampa anche il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi: “Ho entusiasmo, conosco la piazza e so che si viene da un’amarissima retrocessione. Seguo lada tempo, al di là della categoria ho pensato a quello che Salerno poteva darmi per rilanciarmi“. L’ex ds di Torino e Roma ha poi aggiunto: “Oggi è l’anno zero, bisogna provare a ripartire tutti insieme e vi invito auniti.