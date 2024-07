Ritratti | Whitney Wolfe Herd l’ape regina delle app

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 3 luglio 2024)a venticinque anni ha creato Bumble, la prima app di appuntamenti dove sono le donne a fare il primo passo. Con una rete di oltre 100 milioni di utenti, la start up è diventata una multinazionale. Forbes ha proclamatonon solo la più giovane miliardaria self-made del mondo, ma anche la più giovane CEO donna che abbia mai quotato un’azienda negli Stati Uniti. Il sessantaseiesimo podcast diè dedicato a lei e alla sua storia. Buon ascolto. Colonna sonora: CAKE - I Will Survive; Alice Merton - No Roots; Leggi la guida sintetica .