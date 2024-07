Riposare è resistere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La nostra società è sfinita. Viviamo in un tempo dettato dalla fretta e dall’urgenza e nel ticchettio incessante che scandisce le nostre vite a ritmo serrato, sembra che il riposo sia un lusso riservato ai pochi che possono concederselo. E’ così che secondo Tricia Hersey, artista, poetessa e teologa, l’atto diassume i contorni di un diritto negato e diventa una forma di attivismo per mettere in discussione gli ingranaggi di un mondo che vede il corpo come uno strumento di produzione costante. E se si ferma, si innesca inevitabilmente il senso di colpa. Hersey ha fatto di questa sosta consapevole un motivo di liberazione, personale e collettiva, e ha fondato nel 2016 il “Nap Ministry” – letteralmente “dicastero del sonnellino” – per esplorare il potere del riposo come atto di resistenza.