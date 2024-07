Regno Unito al voto Labour verso il trionfo E ora Sunak teme anche il sorpasso di Farage

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Domani gli elettori delsono chiamati alle urne per quella che i sondaggi da mesi descrivono come una vittoria a valanga dei laburisti, dopo 14 anni di governo dei Tories. Tanto che Rishi(nella foto), primo ministro da ottobre 2022 – ultimo dei 5 conservatori che si sono succeduti a Downing Street dall’approvazione della Brexit nel 2016 –, ha fatto una campagna elettorale principalmente tesa ad esortare a non dare aldi Keir Starmer "l’assegno in bianco" che riceverebbe da una super maggioranza alla Camera dei Comuni. Ma la misura della portata della sconfitta a cui sembra ineluttabilmente andare incontroviene data dal fatto che gli ultimi sondaggi danno i conservatori non solo indietro di 20 punti rispetto ai laburisti – il 18% contro il 38% –, maindietro, secondo alcuni rilevamenti, rispetto a Reform Uk, il nuovo volto, sempre populista e di estrema destra, del Brexit Party di Nigel