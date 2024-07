Non metteremo più un euro delle tasse degli italiani | Ita-Lufthansa parla Giorgetti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Un grande orgoglio, un grande successo. Aglipossiamo dire che dopo 40 anni abbiamo dato una risposta definitiva a quello che era una tema che ha occupato grande parte del dibattito politico-economico del Paese. Soprattutto, possiamo dire agliche non cipiù unloro”. Così il ministro Giancarloa margine della conferenza stampa con cui ha annunciato il passaggio di Ita Airways a. “Rimarrà inizialmente una partecipazione dello Stato. Rimarrà italiana nel cuore, se non nella proprietà, perché comunque è interesse anche disviluppare il mercato italiano e dello svago del turismo, ma anche dell'economia italiana”, aggiunge quindi il ministro dell'Economia, che infine risponde sulla presunta svenditagrandi aziende italiane da parte del suo governo: “Per quanto riguarda rete Telecom noi abbiamo comprato, non abbiamo venduto.