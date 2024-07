Missione Artemis 3 | la NASA considera potenziali ritardi

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lasta conducendo valutazioni sulla futura3 per identificareproblemi, eventualie sviluppare piani di emergenza La3 dellasegna il ritorno dell’umanità sulla Luna. Prevista per settembre 2026, questapunta a portare astronauti sulla superficie lunare, segnando un ritorno storico dopo decenni di assenza. Tuttavia, le sfide non mancano, con una recente analisi che suggerisce un possibile ritardo significativo. La3 non è solo un’impresa tecnica, ma anche un simbolo del rinnovato impegno dell’umanità nell’esplorazione spaziale. Dopo l’ultimaApollo nel 1972, l’interesse per la Luna è rinato, spinto dalla possibilità di sfruttare risorse lunari e stabilire una presenza umana sostenibile.