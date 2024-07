Mattarella e la lezione sulla democrazia | Governabilità non giustifica alterare la rappresentatività no all’assolutismo della maggioranza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lacome “tratto irrinunciabile dell’identità nazionale”, “una bandiera” da non “mortificare”, un valore che non si può opporre alla “libertà“, “non si riduce a un semplice aspetto procedurale” o nelle urne, ma “presuppone lo sforzo di elaborare una visione del bene comune in cui sapientemente si intreccino – perché tra loro inscindibili – libertà individuali e aperture sociali, benelibertà e bene dell’umanità condivisa”. E’ stata una lungaquella che il presidenteRepubblica Sergioha pronunciato alla cerimonia di apertura50esima Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, a Trieste. Ma in traslucido si nota qualche passaggio che tocca i temi di più stretta attualità. Come il dibattito, per esempio, che va avanti da anni se non decenni e che ha prodotto la riforma costituzionale del premierato proposta dal centrodestra.