LIVE Fognini-Ruud 6-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-BERRETTINI (3° MATCH DALLE 14.30) LADI PAOLINI-MINNEN (3° MATCH DALLE 12.00) LADI SONEGO-BAUTISTA AGUT (3° MATCH DALLE 12.00) SECONDO SET 6-4SET! Servizio e dritto in contropiede a segno per Fabio! AD-40 In corridoio la risposta di rovescio dello scandinavo. SET POINT! 40-40 Decolla l’accelerazione di rovescio in lungolinea di. 40-AD Palla del controbreak. Sulla riga il passante di rovescio del norvegese. 40-40 Prima vincente in soccorso del. 40-AD Palla del controbreak. Non passa il rovescio in controbalzo del ligure. 40-40 E’ largo il rovescio incrociato di Fabio. AD-40 Scappa via il rovescio in back di