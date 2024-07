L’Italia sorretta dalle medie imprese Ecco i numeri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Milano, 3 luglio 2024 – Le piccole ecostituiscono da sempre la spina dorsale del sistema economico italiano. Le, punta di diamante della manifattura italiana, tra il 2019 e il 2021, ovvero rispetto al periodo pre-Covid, hanno registrato un aumento medio del 5,6% del fatturato (contro il +4% del resto delle manifatturiere), del 4,6% delle esportazioni (contro il +4,2%) e dell’1,1% della forza lavoro (contro il +0,01%). Nel 2022 la crescita è proseguita a conferma di un trend che dura da 27 anni. Esse sono già avanti sul cammino della transizione digitale: l’82,6% ha investito o investirà dal 2021 al 2026 in tecnologie 4.0 e il 37,9% adotterà l’Intelligenza Artificiale nei prossimi tre anni, soprattutto per migliorare l’efficienza interna; mentre il 69,6% ha investito o investirà in green nel periodo considerato.