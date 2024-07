Lanfranco Principi | il sindaco di Aprilia arrestato in un’operazione dell’Antimafia di Roma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) C’è anche ilditra i 25 arrestati nell’operazione della Dda di. I reati contestati sono associazione mafiosa finalizzata all’estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e reati contro la pubblica amministrazione. Il primo cittadino è stato posto ai domiciliari. Il gruppo criminale puntava, inoltre, ad acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici e intendeva ostacolare il libero esercizio del voto. In questo momento sono in corso perquisizioni a casa del primo cittadino. Contestati anche usura e di esercizio abusivo dell’attività finanziaria nei confronti di commercianti e imprenditori della cittadina diper somme di denaro cospicue e con l’imposizione di tassi usurari.