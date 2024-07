La Turchia ai quarti di finale un Paese ai piedi dell' Aeroplanino

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) AGI - Laesulta per la sua terza qualificazione aididi un Europeo e ringrazia il suo ct, Vincenzo Montella. "Grazias" ha detto, in un italiano stentato, il presidente turco Recep Tayyp Erdogan nella telefonata alla squadra dopo la vittoria sull'Austria a Lipsia. "Tesekkurler Baskan", 'grazie presidente' ha replicato in turco in turco il 50enne tecnico campano. "Grazie di tutto", ha aggiunto Erdogan, "purtroppo impegni politici mi impediscono di venire a vedere le partite, ma vi seguo passo passo e con il cuore sono con voi". "Ne sono sicuro", ha risposto il ct. "Grande Montella", ha titolato il quotidiano sportivo Fanatik lodandone le mosse tattiche che "hanno impedito il pressing austriaco". A esaltarlo sono gli stessi media che lo avevano messo sulla graticola per aver tenuto in panchina il gioiello del Real Madrid, Arda Guler, nella seconda partitaa fase a gironi, persa 3-0 con il Portogallo.