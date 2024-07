La magia di Tedua incanta Musica versi e tanta energia per i diecimila in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lucca, 3 luglio 2024 – Primo “sold out“ inNapoleone, confan scatenati, uno vicino all’altro, ai piedi del palco doveha messo in scena il suo “Paradiso tour“. Uno show che non ha certo deluso chi ha aspettato anche ore e ore prima di entrare, chi lo ha già visto tante volte e chi invece lo ha visto ieri sera per la prima volta. La voglia di ascoltare le parole e quella di lasciarsi andare allasi sono equivalse, con quasi tutti i brani cantati praticamente all’unisono dalla platea e il via a saltare e a ballare appena il ritmo lo ha consentito. Ed è vero che per i più giovani, in stragrande maggioranza, questa non è altro che l’esperienza normale di un concerto, occasione sì per godersi da vicino l’artista che si ama, ma anche per stare tutti insieme, conoscersi e identificarsi come partecipanti al “rito“.