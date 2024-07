Ita-Lufthansa al via nuovo decollo da Alitalia a oggi una storia lunga 77 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – Con il via libera dell’Antitrust Ue al progetto di acquisizione del 41% di Ita Airways da parte disi apre una nuova pagina nella77dell’ex compagnia di bandiera italiana. Con il closing dell’operazione previsto nel quarto trimestre del 2024 Ita Airways diventerà la quinta compagnia aerea ad essere strettamente integrata con il gruppo aereo tedesco. L’Italia diventerà così il quinto “mercato domestico” del gruppoe il secondo in Europa dopo quello tedesco in termini di fatturato. Il gruppo tedesco e la compagnia aerea italiana stanno pianificando insieme una rapida integrazione, che dovrebbe essere in gran parte completata entro tre. Con questa operazione, ha commentato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, si conclude con “un grande successo italiano, tedesco e europeo” unatrattativa.