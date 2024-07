Intelligenza artificiale le tecnologie più utilizzate dalle aziende UE

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) A far uso dell’sono soprattuttoche operano nel campo dell’informazione e della comunicazione L’è uno dei temi più caldi del momento e sempre più esperti ipotizzano un futuro non lontano in cui sarà sempre più presente nel mondo del lavoro. I dati riportati recentemente da Eurostat, però, dicono che nel 2023 solo il 5% delleitaliane con 10 o più dipendenti ha utilizzatod’per svolgere la propria attività. Una percentuale al di sotto di quell’8% indicato come media nell’Unione Europea e che mette l’Italia tra gli ultimi posti nella classifica del Vecchio Continente (20° posizione su 27). Gli stati membri ad avere un rapporto con l’inferiore a quello delleitaliane sono solo Lituania (4,9%), Cipro (4,7%), Lettonia (4,5%), Grecia (4%), Ungheria e Polonia (3,7%), Bulgaria (3,6%) e Romania (1,5%).