Inghilterra-Svizzera in tv | data orario e diretta tv Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo la grande paura contro la Slovacchia, l’affronterà ai quarti di finale dila. La nazionale di Murat Yakin dopo aver eliminato l’Italia tenterà l’impresa di mandare a casa anche la finalista degli scorsipei. Il calcio d’inizio è in programma sabato 6 luglio alle ore 18.00 a Dusseldorf. Sarà possibile seguiresu Sky e in streaming su NOW.in esclusiva dalle ore 18 sui canali Sky Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per lo streaming basterà abbonarsi alla piattaforma NOW.in tv:tvSportFace. .