Imola selezionati per studiare all’estero Sei ragazzi alla conquista del mondo

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Quattro studentesse e due studenti pronti a partire per vivere un’esperienza dall’alto potenziale formativo. Sono le vincitrici e i vincitori imolesi del concorso di Intercultura, in volo verso uno dei 60 Paesi dove l’associazione di volontariato sviluppa i suoi programmi di mobilità scolastica internazionale. Hanno partecipato alle selezioni, si sono raccontati, si sono descritti, hanno raccolto tutti i documenti per richiedere una borsa di studio. Finalmente, dopo alcune interminabili settimane di attesa, hanno ricevuto la tanto agognata risposta di assegnazione del programma. E possono preparare le valigie. Loro sono Maristella, studentessa del liceo Alessandro da, pronta per un programma semestrale in Costarica; Celeste, studentessa del liceo Valeriani, destinata a un programma estivo in Danimarca; Pietro e Lia, studenti del liceo artistico musicale Canova di Forlì, in partenza rispettivamente per un programma annuale negli Stati Uniti e uno semestrale in Messico.