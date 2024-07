I dannati della Milano-Mortara | Ritardi cronici e beffa bonus Sul raddoppio solo incertezze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È una delle linee più utilizzare dell’intera regione ma non per questo priva di problemi. Anzi. Quellitratta, che ogni giorno sposta da e per il capoluogo regionale almeno 20mila viaggiatori, sono ben noti. Nemmeno l’introduzione dei nuovi convogli Caravaggio, attesi da molto tempo, è servita a migliorare di molto la situazione. Un dato oggettivo è rappresentato dal fatto che, primavariazione dei criteri di assegnazione dell’indennizzo per il mancato raggiungimento degli standard minimi del 10%, la tratta è stata per 20 mesi consecutivi nell’elenco di quelle i cui viaggiatori hanno avuto diritto allo sconto sugli abbonamenti mensili ed annuali. "E se i criteri fossero rimasti gli stessi oggi saremmo a 24 mesi consecutivi, due anni – sottolinea Franco Aggio (nella foto), presidente dell’associazione dei pendolari MiMoAl – Invece i parametri sono variati e quel traguardo per nulla degno di vanto non sarà raggiunto".