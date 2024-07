Gli strani suicidi tra i Navy Seals

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un'inchiesta del New York Times solleva preoccupazioni sull'addestramento dei, le forze speciali della marina statunitense. Secondo l'indagine, l'esposizione ripetuta alle onde d'urto durante le esercitazioni sembra causare danni cerebrali diffusi. Lo studio, condotto su cervelli di militari deceduti donati al dipartimento della Difesa, ha rivelato che i campioni di tessuto presentano danni distintivi apparentemente collegati all'esposizione alle esplosioni. L'analisi ha coinvolto i cervelli di ottomorti pero negli ultimi dieci anni. Durante questo periodo, almeno dodicisi sono tolti la vita, alcuni ancora in servizio e altri dopo il congedo. Nigeria nel caos del terrorismo islamico La violenza dei terroristi islamici in Nigeria non si arresta.