Gli strafalcioni della maturità dallo Stretto di Gargamella al Premio Oscar a Pirandello | rassegna di errori ed orrori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sapevate che i Puffi esistono davvero e vivono al confine tra Europa e Asia? Incredibile da credere, ma è proprio quello che ha lasciato intendere uno studente durante il suo colloquio orale di. Perché alla domanda “Come si chiama il braccio di mare che collega il Mar Egeo al Mar di Marmara?”, avrebbe risposto, convinto: lo “di”, l’acerrimo nemico degli ometti blu. Il luogo in questione è, chiaramente, lo “dei Dardanelli”. E’ solo un esempio dei brutti scherzi che può giocare la tensione da esame. Ma lo sventurato diplomando è in “ottima” compagnia. Lo mostra chiaramente ladeglidiche, come da tradizione, porta la firma del portale Skuola.net. Tutto grazie alle “soffiate” di quanti hanno assistito alle prove.