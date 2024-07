Giulia De Lellis si sarebbe arrabbiata per un articolo di Grazia Sambruna | la sua risposta è da shady queen

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 luglio 2024)Desiconper unche avrebbe scritto su lei su MowMag, ma andiamo per gradi. Lunedì la giornalista ha pubblicato su MowMag undal titolo “Ma avete vistoDein mutande al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Ecco come si ruba la scena alla sposa con un outfit cafonissimo“, rilanciandolo sui social con il commento: “Deè essenzialmente una cafona x essersi presentata in mutande fucsia al matrimonio dell’amica Cecilia Rodriguez rubandole la scena (come se il “sogno” Damellis non fosse già abbastanza). Qualcun? doveva dirlo, quel qualcun? sono sempre io“. Aprendo l’– che potete recuperare per intero qua – si legge: “De, quindi, è arrivata al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, celebrato questo weekend in una spendida tenuta toscana, con un outfit fucsia evidenziatore: velo sottile a ‘corprirle’ il corpo minuto, trasparanza feroce a mostrare le culotte che indossava lì sotto.