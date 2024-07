Gialappa’s Band la battuta choc del loro ospite Enrique Balbontin sulla depressione di Ilicic Poi le scuse | Sono un co***one perché potevo risparmiarmela

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il trentaseienne Josipnon indossava la maglia della Slovenia da quasi tre anni e a sorpresa era stato inserito poche settimane prima tra i 30 pre-convocati per “Euro2024“. L’ex calciatore dell’Atalanta era stato colpito dalla, un malessere iniziato nel 2020 quando era a disposizione di mister Gasperini, uno spartiacque nella sua carriera con un lungo stop e una ripartenza con la maglia del Moribor. Una rinascita con nove reti stagionali fino al ritorno in nazionale. Un racconto necessario per spiegare la polemica che ha travolto lae il comico, diventato famoso a Zelig per le sue “lezioni di savonese”. Quest’ultimo durante una diretta live su Twitch della partita Portogallo-Slovenia,della, si è lasciato andare a unamolto criticata nel corso dei tempi supplementari, al momento dell’ingresso in campo ditra le fila della Slovenia: “Susarebbe bello che dopo aver vinto la, battesse un rigore, lo sbaglia e si suicida”.