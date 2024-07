Folle incidente stradale prima il sorpasso e poi lo schianto | è morto sul colpo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Lunedì sera, a Chiusa, l'in cui aveva perso la vita Josef Stampfer, 72enne della val di Vizze. Poco più di 24 ore dopo, ancora sangue sulle strade altoatesine. Stavolta in val Pusteria, a Villabassa in provincia di Bolzano. Una strage silenziosa della quale vale la pena ricordata i numeri. Lo scorso anno, nella provincia autonoma, sono stati rilevati 1.768 incidenti che hanno fatto registrare il record di persone ferite negli ultimi 20 anni (2.312) e 36 vittime. Il balzo più evidente tra le vittime, riguarda i centauri: in un anno infatti il numero di morti su due ruote sono raddoppiati da 7 a 14. Una strage, vale la pena di ripeterlo, per la quale ancora non si è trovata la giusta soluzione e, in alcuni casi, il deterrente adatto.