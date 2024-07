Fiabe Coreane di Im Bang | Recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Da sempre, miti e leggende influenzano percezioni e credenze, edi Im, pubblicato da Il Saggiatore, è una raccolta di storie che si pongono sul confine tra realtà e fantasia, creando un confine etereo su cui tutti possiamo sostare e riflettere. Trama I racconti contenuti all’interno disono storie brevi, che spaziano dall’amore giovanile e impulsivo tra Charan e Keydong, al viaggio di Chang in una misteriosa e paranormale grotta a contatto con le divinità. Ma non solo,darà spazio alle storie delle leggendarie volpi, creatura mitologica conosciuta anche come Kitsune nella cultura giapponese e che ritorna in vari episodi di questa raccolta di storie ambientate negli anni più affascinanti e antichi, della Corea.