Cinema in piazza Stasera c’è ‘Manodopera’

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Da questa sera torna ‘sotto le stelle’, la rassegna dedicata ale alla condivisione che caratterizzerà tutti i mercoledì di luglio. Il tutto avverrà a partire dalle 21.15 a Morciola, inEuropa dedicata a David Sassoli, nell’ambito delle attività turistiche e culturali programmate dal Comune di Vallefoglia per l’anno in corso. La proiezione di questa prima serata sarà il cartone animato proposto dall’Associazione CineforumBessai, dedicato principalmente ai bambini, dal titolo "Manodopera". Il film, ambientato agli inizi del 900, racconta di una famiglia che vive nel paese di Ughettera, un villaggio tra le montagne ai piedi del Monviso. Un giorno Luigi Ughetto attraversa le Alpi per cercare una vita migliore in Francia, insieme a sua moglie Cesira e ai loro figli, cambiando per sempre il destino della famiglia.