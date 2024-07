Calendario Serie A 2024-25 | date soste giorni e orari delle partite | guida alla nuova stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Milano, 3 luglio– Nove slotper ogni giornata di campionato:vigilia della compilazione del-25, la LegaA ha reso note le finestre relative aie aglidel prossimo campionato. Le gare del torneo, che avrà come title sponsor Enilive, si disputeranno in linea generale dal venerdì al lunedì, con appena duein contemporaneadomenica alle 15. Questo lo schema generale: venerdì ore 20.45 (1 anticipo) sabato ore 15 (1 anticipo) sabato ore 18 (1 anticipo) sabato ore 20.45 (1 anticipo) domenica ore 12.30 (1 anticipo) domenica ore 15 (2 gare) domenica ore 18 (1 posticipo) domenica ore 20.45 (1 posticipo) lunedì ore 20.45 (1 posticipo) Nelle giornate che precedono gli impegninazionali (terza, settima, dodicesima e ventinovesima giornata) non si giocherà la gara del lunedì.